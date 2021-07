Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este „pregatita” pentru posibilitatea vaccinarii populației sale cu o a treia doza de Pfizer, pe care producatorii sai o propun , a declarat vineri comisarul european pentru sanatate și siguranța, Stella Kyriakides, potrivit AFP. „Suntem deja pregatiți in cazul in care avem nevoie…

- „Suntem constienti de ingrijorarile cauzate de raspandirea rapida a varinatei delta„, a dat el asigurari. ”La ora actuala, se pare ca cele patru vaccinuri aprobate in Uniunea Europeana (UE) protejeaza impotriva tuturor tulpinilor care circula in Europa, inclusiv impotriva variantei delta”, a subliniat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a manifestat joi ingrijorarea fata de cresterea cazurilor de COVID-19 in tarile ce gazduiesc EURO 2020, amintind ca evenimentele unde se reuneste multa lume pot fi evenimente de ''supercontagiere'', relateaza agentia EFE.''Nu este vorba doar despre partidele…

- Precizarile vin in contextul in care unii oficiali locali americani și Organizația Mondiala a Sanatații au recomandat purtarea in continuare a maștilor de protecție, chiar și de persoanele vaccinate complet, ca masura de precauție in fața variantei Delta a SARS-CoV-2.Walensky și alți experți susțin…

- Germania a ajuns din urma Statele Unite in ce priveste procentul de populatie vaccinata cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Jens Spahn, subliniind insa ca, data fiind prezenta variantei Delta mai contagioase a coronavirusului, este importanta mentinerea…

- Un studiu preliminar realizat de guvernul indian susține ca tulpina indiana a COVID, numita acum Delta, este cu 50% mai contagioasa decat cea Alfa, detectata prima data in Marea Britanie, si este vinovata de cele peste 400.000 de cazuri pe zi raportate in India, relateaza luni EFE, citata de Agerpres…

- ​Tarile europene au început, miercuri, sa pregateasca folosirea vaccinului pentru Covid-19 al Johnson & Johnson si sa accelereze campaniile de imunizare, dupa ce autoritatea europeana de reglementare în domeniul sanatatii si-a dat acordul, iar livrarile au fost reluate dupa o saptamâna…

- Doua autoritați medicale din SUA au recomandat marți, intr-o declarație comuna, suspendarea vaccinarii cu noul vaccin produs de Johnson&Johnson pe fondul temerilor ca ar putea duce la apariția cheagurilor de sange, transmite New York Times. Apelul a fost facut de U.S. Centers for Disease Control and…