Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a prognozat marti ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului COVID-19, pe care l-a dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, si totodata si-a imbunatatit estimarile

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Vaccinul anti COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech va avea vanzari de circa 15 miliarde de dolari in acest an, ceea ce va aduce companiei americane venituri estimate intre 59,4 și 61,4 miliarde de dolari, scrie...

- Doua vaccinuri impotriva coronavirusului sunt in prezent in centrul atenției, in UE și SUA: substanța produsa de BioNTech-Pfizer și cea a companiei Moderna. In paralel, vaccinurile altor producatori sunt pe punctul de a primi autorizație. O intrebare frecventa in aceasta faza de inceput a campaniilor…

- O serie restransa de companii britanice, recomandate de oficiali și politicieni, au beneficiat de o ”ruta VIP”, o scurtatura secreta catre factorii de decizie, care le-a permis sa obțina mult mai ușor contracte de miliarde de lire sterline pentru furnizarea de echipamente medicale incepand cu lunile…

- Ugur Sahin, 55 de ani, co-fondator al companiei farmaceutice BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer vaccinul impotriva noului coronavirus, a ajuns printre cei mai bogati 500 de oameni din lume, cu o avere estimata la 5,1 miliade de dolari, informeaza Mediafax.Ugur Sahin, unul din parintii vaccinului…

- In mod normal, lansarea la apa a unei nave de croaziera este un motiv de petrecere, insa la finele lunii octombrie, cand nava de lux Silver Moon s-a alaturat flotei Silversea Cruises, parte a grupului Royal Caribbean, dupa 20 de luni de munca si o investitie de 380 milioane de dolari, nu a fost nicio…

- Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul an. In luna august, Bezos a scos la vanzare actiuni Amazon de peste 3,1 miliarde de dolari, dupa o alta vanzare, de peste 4,1 miliarde de dolari, efectuata in februarie. Vanzarile din aceasta saptamana aduc totalul sumei obtinute de Bezos din…