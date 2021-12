Pfizer dă lovitura la nivel mondial! Este vestea momentului! Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din America a autorizat folosirea medicamentului impotriva COVID-19, dezvoltat de Pfizer, relateaza CNBC. Medicamentul realizat de Pfizer, Paxlovid, este primul medicament antiviral oral autorizat de FDA. CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat pentru CNBC la inceputul acestei luni ca au livrat deja produsele in SUA, dar ca pastilele vor fi disponibile dupa ce se va primi unda verde de la FDA. Cum se administreaza tratamentul? Tratamentul de la Pfizer se administreaza in doua comprimate de 150 de miligrame impreuna cu o tableta de 100 de miligrame… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

