Pfizer are în vedere să-şi înregistreze vaccinul anti-COVID19 în Rusia (Tass) Pfizer are in vedere sa-si inregistreze vaccinul anti-COVID19 in Rusia, a anuntat marti agentia de presa rusa Tass, citand compania farmaceutica americana, relateaza Reuters.



Rusia a inregistrat doua vaccinuri anti-COVID19 pentru a fi utilizate in tara, ambele dezvoltate de institute de cercetare rusesti. Ele au fost folosite pentru a inocula peste un milion de persoane dupa lansarea de catre Moscova a programului de vaccinare in masa luna trecuta, au afirmat autoritatile ruse.



