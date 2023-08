PFA-ul nu va mai fi rentabil din 2024. Propunerile coaliției reduc majoritatea avantajelor pentru freelanceri La modificarile deja aplicate in iulie metodelor de calcul ale impozitelor și contribuțiilor sociale pentru freelancerii care iși desfașoara activitatea economica in regim de persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere familiala (IF) sau independenta (II) se adauga ultimele propuneri de completari ale Legii nr. 227/2015, care vor afecta veniturile oamenilor din 2024. Astfel, daca propunerea guvernului de coaliție va intra in vigoare, PFA-urile vor plati in 2025 impozite și contribuții sociale similare unui angajat cu contract de munca. Experții in fiscalitate considera ca mișcarea guvernului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

