Petrutza Petruta: Buni zori! Como se dice la voi la români Buni zori! Como se dice la voi la romani celor ca noi, cei care uitam limba romana și ne rușinam cu Gradina Maicii Domnului de unde am plecat cu sarsanalele pline cu slana și ceapa și acum am ramas blocați in uitare fața de cei care am fost? Se dice: RUȘINE! Cum poți sa-ți negi originea? Cum poți sa nu-ți mai amintești de neamul tau mai regina a deghizarii in ceea ce nu ești? Vlastarul tau a crescut stramb, nu are și origine romaneasca pentru ca tu te-ai opus trecutului… Nu este vina lui ca tu ți-ai schimbat chiloții colorați in roșu, galben și albastru cu niște chiloți pe care exista alte culori,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani au ramas blocați pe Aeroportul din Istanbul dupa ce compania cu care zburau nu a vrut sa-i imbarce in avion. Dintr-o eroare a unui angajat care a interpretat greșit noul regulament, li s-a cerut test COVID negativ.

- Nimic nu va mai fi la fel! Auzim din ce in ce mai des aceasta fraza, mai ales dupa declanșarea pandemiei. La nivel mondial cazurile de decese in urma infectarilor cu COVID-19 a crescut dramatic. Normalitatea, așa cum o știam, va fi cu totul alta, chiar daca Raed Arafat anunța ieri, intr-un interviu,…

- In acest moment sunt 114 cetateni romani aflati pe aeroportul din Cancun, iar 102 au fost intorsi in tara, declara ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu: Este „o atitudine neprietenoasa” din partea autoritatilor mexicane. „Suntem profund ingrijorați de situatia cu care s-au confruntat cetatenii…

- Numarul total de doze de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech, incepand cu data de 27 decembrie 2020, a ajuns la 721.184. Au fost vaccinate 598.135 persoane, din care 475.086 sunt persoane vaccinate cu o doza.

- Demisia ministrului Sanatatii este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a raspunderii pentru tragedia petrecuta la Institutul "Matei Bals", a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu . El ii acuza pe liderii coaliției de guvernare ca fac declarații de parca nu ei ar fi la putere. „Pai…

- Marele Florin Piersic implinește frumoasa varsta de 85 de ani, dar nu va putea fi pe scena, așa cum a obișnuit fanii. A decis sa le transmita un mesaj acestora, inainte ca urarile sa inceapa sa apara. „In cateva zile implinesc marele 85. (…) An de an, televiziunile, presa si mai ales... The post Florin…

- Tinerii interesați sa studieze in Irlanda, pot intra in legatura cu universitațile pe 28 ianuarie, in cadrul evenimentului Study in Ireland Virtual Day. Pentru studiile in Irlanda universitațile pot percepe anumite taxe, insa acestea pot fi acoperite prin diverse variante de finanțare precum burse și…

- Acesta a enunțat procentul in contextul discuțiilor legate de numarul de testari efectuate zilnic.Secretarul de stat, Raed Arafat, a confirmat ca exista cazuri care nu se raporteaza, deoarece sunt persoane care fac teste antigenice acasa, sunt pozitivi și raman acasa.”Sunt indicatori care sunt foarte…