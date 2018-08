Petrosport Ploieşti – bronz la „Braşov Cup 2018” Marian Dima, Marcel Marin A zecea ediție a Brașov Cup, turneu organizat sub egida proiectului „Enjoy Cup – Play The Game”, si-a desemnat, la finele saptamanii trecute, primele “premiante”, la categoria U 19 (jucatori nascuti in anii 2000-2001), pe ultima treapta a podiumului situandu-se Petrosport Ploiesti. Dupa un parcurs excelent in grupe, unde a castigat tot, echipa pregatita de Iulian Cojocaru a pierdut semifinala cu Poli Iasi (meci intrerupt la scorul de 1-0, omologat cu 3-0 pentru moldoveni, care au si castigat turneul, invingand Dinamo in finala mare, scor 2-0), pentru ca, apoi, ploiestenii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

