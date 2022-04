Uniunea Europeana nu intenționeaza in prezent sa introduca o interdicție colectiva asupra livrarilor de petrol rusesc, a declarat Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell. In prezent, Uniunea Europeana nu intenționeaza sa introduca o interdicție colectiva asupra livrarilor de petrol rusesc, deoarece mai mulți membri ai UE au amenințat […] The post Petrolul rusesc sparge unitatea UE / Putin nu-și face probleme cu Bruxelles-ul first appeared on Ziarul National .