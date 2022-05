Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul razboiului din Ucraina, Norvegia a adoptat la randul sau, deseori cu o usoara intarziere, aproape toate sanctiunile decretate de UE impotriva Rusiei.Vineri, regatul a anuntat ca va pune in aplicare a cincea serie de sanctiuni decise de UE in urma cu trei saptamani, la 7 aprilie.Sanctiunile…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Comercianții globali planifica sa-și reduca achizițiile de petrol și combustibil de la companiile petroliere de stat ruse din 15 mai, pentru a evita incalcarea sancțiunilor Uniunii Europene asupra Rusiei. Sancțiunile UE exclud achizițiile de petrol de la Rosneft și Gazprom…

- Primarul Vitali Kliciko a facut un apel la aliații occidentali sa continue sa livreze arme Ucrainei. ”Va rugam, sprijiniti-ne!”, a cerut edilul capitalei ucrainene intr-un interviu publicat sambata, 19 martie, de cotidianul italian Corriere della Sera, relateaza DPA și Agerpres .”Suntem capabili sa…

- Rusia a amenințat, miercuri, 9 martie, vestul ca lucreaza la un raspuns larg la sancțiunile pe care i le-a impus, care sa fie „rapid și resimțit in zonele cele mai sensibile ale Occidentului”. Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la caderea Uniunii Sovietice, in 1991, dupa ce Occidentul…

- Razboi in Ucraina, a opta zi de conflict. In majoritatea orașelor suna, in continuare, sirenele. Orașul Herson a fost ocupat de armata rusa. Au confirmat acest lucru oficialii ucraineni. Kievul se afla, in continuare, sub asediu, insa rezista. La fel și Mariupol. Refugiații ucraineni iau cu asalt, in…

- In cinci zile de la invazia Rusiei in Ucraina, președintele Volodimir Zelenski și conaționalii sai au contribuit mai mult la transformarea politicii Occidentului fața de Rusia decat 30 de ani de reuniuni internaționale derulate dupa incheierea Razboiului

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- O vizita la nivel inalt, in Rusia, va fi urmarita cu un mare interes de presa și nu numai, potrivit previziunilor analiștilor straini. Data acestui evniment nu a fost inca precizata. Este vorba despre o posibila vizita pe care noul cancelar german, Olaf Scholz, ar urma sa o faca la Moscova. Comentand…