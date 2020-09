Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca are nevoie de jucatori pe toate posturile, el precizand ca in momentul de fata, tinand cont de plecarile din lot din pauza competitionala, obiectivul formatiei sale in noul sezon este salvarea…

- Selectionerul Adrian Mutu a efectuat cateva modificari in lotul convocat pentru stagiul de pregatire de la Buftea, a anuntat, duminica, FRF. Astfel, Constantin Dima, Andrei Ratiu si Vlad Dragomir nu vor mai fi prezenti, in locul lor fiind chemati Tudor Baluta (Brighton) si Alexandru Voda (FC Hermannstadt),…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa desfasurata online, ca isi doreste o victorie in partida din deplasare cu FC Hermannstadt, el subliniind totodata importanta mentinerii ritmului de catre jucatorii sai in conditiile programarii meciurilor…

- Mihai Teja (41 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat egalul scos de echipa sa cu Viitorul, scor 0-0. „Viitorul e o echipa foarte buna, puternica. A fost o prima repriza echilibrata, dar pe a doua au dominat-o in totalitate din punctul meu de vedere. Am luat un punct, nu am pierdut…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online, ca tehnicianul Mihai Teja a schimbat fata formatiei FC Voluntari de la instalarea in functie, dovada si seria de cinci victorii consecutive din play-out-ul Ligii I, dar spera ca jucatorii…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online, ca nu credea ca formatia sa poate avea un parcurs asa de bun, cu cinci victorii consecutive, dar a precizat ca aceasta trebuie sa castige in continuare puncte pentru ca matematic nu este…

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 3-1 (0-0), miercuri, la Ovidiu, intr-un meci amical de fotbal, potrivit site-ului echipei de Liga I. Gabriel Danuleasa (59), Louis Munteanu (67) si Alexi Pitu (86 - penalty) au marcat pentru echipa antrenata de Gheorghe Hagi, in timp…

- Claudiu Belu-Iordache (26 de ani) n-a primit prea multe șanse la FCSB. Transferat de Gigi Becali vara trecuta, fundașul a fost cedat in iarna, sub forma de imprumut, la FC Voluntari. Iar noua experiența pare sa-i priasca lui Claudiu Belu. Acesta a jucat un rol important pentru FC Voluntari in deplasarea…