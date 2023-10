Petrolul – FCSB: sâmbătă, 28 octombrie Elevii lui Florin Parvu vor reveni pe gazon, sambata, cu prilejul unui amical contra celor de la Gloria Buzau – meci programat in deplasare, de la orele 12,00. Apoi, saptamana viitoare, ”gazarii” se vor deplasa la Craiova, pentru meciul cu ”echipa lui Rotaru”, programat duminica, de la orele 18,00, Liga Profesionista de Fotbal anunțand și ”țintarul” rundelor care ”inchid” turul sezonului regular. Astfel, derbiul cu FCSB se va juca, pe arena ”Ilie Oana”, sambata 28 octombrie, urmat apoi de deplasarea de la Sfantu Gheorghe, programata sambata – 4 noiembrie, intre aceste meciuri urmand sa se dispute… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Sfantu Gheorghe care participa la programul Pedibus, lansat de autoritatile locale cu scopul de a determina elevii din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, vor primi premii din partea organizatorilor. Potrivit acestora, copiii care merg pe jos la scoala vor fi insotiti, saptamana aceasta,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapei cu numarul 9 din Superliga. Astfel, partida CFR Cluj – FC Petrolul Ploiești se va disputa luni, 18 septembrie, de la ora 21.30, pe arena „Dr. Constantin Radulescu”. Iata programul complet al rundei: Vineri, 15 septembrie Ora 18.30 UTA Arad – Universitatea…

- tacantul Mihai Alexandru Roman este noul jucator al Petrolului, el aflandu-se, practic, la cea de-a doua experiența in tricoul Petrolului Ploiești. Roman a mai jucat pentru echipa noastra, tot pe prima scena a fotbalului romanesc, in sezonul 2011-2012 (15 prezențe), pentru ca, ulterior, cariera sa sa…

- Laszlo Dioszegi a recunoscut ca Sepsi n-a incheiat acest mercato și ca și-ar mai dori un fundaș central. Covasnenii l-au ochit pe Bogdan Țiru, insa deocamdata pretențiile pe care fostul stoper de la Farul le are sunt peste puterile clubului din Sfantu Gheorghe. „Noi i-am oferit un contract, bun din…

- Farul Constanța va evolua miercuri, de la ora 19:00, in deplasare, cu Flora Tallinn, din Estonia, in a doua manșa din turul 3 preliminar al Conference League. Meciul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. La Ovidiu, campioana Romaniei s-a impus cu 3-0 , astfel ca este favorita la…

- FCU Craiova s-a impus categoric in fața formației FC Voluntari, scor 3-1, iar antrenorul Nicolae Dica s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor sai. „Este important ca am reușit sa caștigam acest joc. Am facut un joc bun, din punctul meu de vedere, și ofensiv. Defensiv imi doream sa nu primim acel…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a gasit și o parte buna la faptul ca CFR Cluj i-a „driblat” la transferul lui Claudiu Petrila la Rapid, gandit astfel incat suma care sa revina clubului din Sfantu Gheorghe sa fie una mica. Alegand sa-l imprumute la Rapid pe Claudiu Petrila, cu opțiune de transfer…

- Nicolae Dica a fost numit antrenor al FCU 1948 Craiova dupa meciul cu FCSB, pierdut de echipa olteana cu 1 3. Vineri, 21 iulie, incepe etapa a doua a Superligii, editia 2023 2024, fiind programate primele doua partide ale rundei. De la ora 18.30, se joaca meciul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe locul 10, cu…