- ACS Petrolul ’52 Ploiești a inceput ediția 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal cu o victorie pe teren propriu, 2-0 cu Poli Iași, echipa retrogradata in vara. Pe fondul unui scandal intre unii dintre suporteri și conducerea clubului, pe subiectul marcilor și al asocierii cu primnaria municipiului,…

- Lider al ierarhiei la zi, dupa noua etape din campionatul Ligii a II-a de fotbal, ACS Petrolul ’52 Ploiești s-a deplasat sambata, 16 octombrie 2021, la Brașov, in vederea meciului de a doua zi, de pe arena Constantin Ploieșteanu-Tineretului, cu echipa locala, FC, aflata mai in subsolul celei de-a doua…

- Pauza de doua saptamani intervenita la nivelul eșalonului secund, pentru a face loc acțiunilor echipelor reprezentative se incheie astazi, cand, la Miercurea Ciuc, este programat primul joc al etapei cu numarul 10. Petrolul va juca duminica, de la ora 12.30, in deplasare, cu FC Brașov, iar elevii lui…

- In condițiile in care eșalonul secund a luat o pauza de doua saptamani, pentru a face loc acțiunilor echipelor reprezentative, petroliștii au avut parte de doua zile libere, „lupii” revenind la antrenamente miercuri dupa-amiaza, pentru o prima ședința de pregatire ceva mai lejera, specifica readaptarii…

- Deoarece, dupa numai patru zile, urmeaza un meci important pentru calificarea in play-off, cel de la Slobozia, cu Unirea, antrenorul principal al ACS Petrolul ’52 Ploiești, prahoveanul Nicolae Constantin, alesul suporterilor culorilor galben-albastre, a optat – in „32”-imile Cupei Romaniei – la o formula…

- ACS Petrolul ’52 Ploiești l-a prezentat oficial, miercuri, 24 august 2021, pe atacantul german – care are și cetațenie bosniaca, originea lui, de altfel – Senad Jarovic (foto sus, dreapta), cel cu juniorat la Dusseldorf, in țara sa natala, iar apoi, cu prezențe și goluri in primele eșaloane din Slovacia,…

- Dupa prima etapa a actualei ediții de campionat a Ligii a II-a de fotbal, ca urmare a succesului de acasa, cu scorul de 2-0 (0-0), in dauna proaspetei retrogradate Politehnica Iași, ACS Petrolul ’52 Ploiești termina runda de start pe poziția a V-a, la golaveraj, dar in topul echipelor de play-off. Eșecul…

- Sambata trecuta, la aceeași ora cu alte cinci meciuri care au reprezentat startul in noua ediție de campionat a Ligii a II-a, ACS Petrolul ’52 Ploiești a debutat in prima etapa a sezonului 2021-2022 impotriva Politehnicii Iași, o echipa retrogradata in aceasta vara in eșalonul secund și restructurata…