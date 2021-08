Petrolierul Mercer Street, gestionat de o societate a unui miliardar israelian, a ancorat in portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU) dupa ce joi a fost in Marea Arabiei tinta unui atac pe care SUA, Regatul Unit si Israelul il atribuie Iranului, in timp ce acesta din urma neaga acuzatiile, relateaza marti AFP.



Potrivit website-ului specializat MarineTraffic, nava a sosit marti la ora locala 02:47 (22:47 GMT luni) in zona de ancorare offshore de la Fujairah, unul dintre cele sapte emirate ale EAU.



Un jurnalist al AFP a observat nava de departe, in pofida cetii provocate…