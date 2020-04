Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca are in vedere suspendarea finantarii catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Liderul de la Casa Alba considera ca OMS nu a prevenit suficient de bine comunitatea globala in legatura cu coronavirusul."Puteau face ceva cu luni bune inainte. Ei ar fi trebuit…

- Sfarșitul saptamanii trecute a fost marcat de incercarile lui Donald Trump de a controla piața petroliera mondiala. De dragul adevarului, trebuie menționat ca de aceasta data președintele SUA s-a descurcat mult mai bine decat alte dați, fapt care, apropo, dezvaluie o caracteristica destul de amuzanta…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat ca ar putea impune tarife pe importurile de petrol pentru a proteja angajatii din sectorul american al energiei de prabusirea preturilor titeiului, care a fost agravata de un razboi pe cota de piata dintre Rusia si Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au fost de acord marti, in cursul unei convorbiri telefonice, asupra 'importantei' ca tarile in conflicte, precum Siria si Libia, sa 'adere la o incetare a focului' in aceasta perioada de criza sanitara mondiala,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca a avut o conversatie telefonica "foarte buna" cu Abdul Ghani Baradar, unul dintre liderii Miscarii insurgentilor talibani afgani, la cateva zile dupa ajungerea la un acord care prevede retragerea trupelor americane din Afganistan, anunța MEDIAFAX."Am…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, marti, ca adversarii senatorului Bernie Sanders din Partidul Democrat au difuzat in mod neautorizat informatii despre sustinerea Rusiei pentru a-i afecta sansele de a deveni candidat in scrutinul prezidential, informeaza agentia Associated Press."Bernie…

- Procedura de destituire, Coreea de Nord, imigrația: John Kelly, fost șef de cabinet al lui Donald Trump, a facut în aceasta saptamâna o lista a lucrurilor cu care nu a fost de acord cu președintele american pentru care a lucrat pâna în ianuarie 2019, relateaza Le Vif, citat de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX."Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba…