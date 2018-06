Petro Poroshenko a vorbit la telefon cu Vladimir Putin, solicitnd eliberarea prizonierilor ucraineni

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Emmanuel Macron și soția sa Brigitte efectueaza o vizita oficiala de doua zile in Rusia. Familia prezidențiala franceza a fost primita, joi, de Vladimir Putin, iar dupa prima zi a intalnirii cele doua parți au semnat acorduri in valoare de un miliard de euro, scrie libertatea.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inaugurat cotroversatul pod deasupra stramtorii Kerch, in Crimeea, conducand personal, un camion Kamaz. Podul a fost terminat cu sase luni inainte de termenul stabilit chiar daca pentru partea dedicata traficului feroviar, va trebui sa se mai astepte un an. Podul…

- Presedintele american Donald Trump l-a 'felicitat' luni seara pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru reinvestirea in functie pentru al patrulea mandat, potrivit Casei Albe, care a subliniat totodata importanta dreptului de a manifesta in mod pasnic dupa ce aproximativ 1.600 de persoane au…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut o intrevedere miercuri la Ankara cu omologul sau iranian Hassan Rohani, inaintea unui summit cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, privind situatia din Siria, relateaza dpa. Cele trei tari, Rusia, Iran si Turcia, conduc asa-numitul proces…

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat astazi un decret prin care ziua de 28 martie este declarata zi de doliu național, in legatura cu tragedia din Kemerovo. In urma incendiului izbucnit in mall-ul Winter Cherry din orașul Kemerovo au decedat 64 de persoane.

- Duminica, 18 martie, in Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalul favorit ramane Vladimir Putin, desi are șapte contracandidați dar, sunt cotati foarte slab in masuratorile sondajelor. Fara Aleksei Navalnii, principalul opozant al liderului de la Kremlin, care fost dat la o parte prin metodele…