Petrică Mâțu Stoian mega spectacol in memoriam! Când va fi parastasul artistului Petrica Mațu Stoian nu a fost uitat de colegi! La un an de la moartea lui va avea loc la Sala Palatului un mega spectacol in memoriam , dedicat memoriei regretatului cantareț de muzica populara. Artistul a murit pe data de 6 noiembrie 2021, intr-un spital din Reșița. Mațu era internat cu sechele post COVID. Colegii il omagiaza pe scena, pe data de 18 noiembrie, la Sala Palatului din București, de la ora 19.00, in cadrul spectacolului „Toate cu drag le-am facut”. Regretatul artist va fi omagiat la Sala Palatului intr-un spectacol memorabil pe data de 18 noiembrie. Pe scena vor urca artiști de referința… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

