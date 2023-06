Petrecerea de la apusul soarelui – Vine noaptea – Spania ’99 x 911 “Vine noaptea”, colaborarea dintre Spania’99, artistul care iși dorește sa reinvie stilul Raggaeton in industria muzicala romaneasca, alaturi de 911, artistul și producatorul din spatele unor piese de succes Hip-Hop și nu numai, este reprezentarea vieții urbane. Momentul in care soarele incepe sa faca loc serii este momentul trezirii multor spirite tinere și pline de energie, care vor sa experimenteze viața in felul lor relaxat și lipsit de griji. Piesa vine cu un instrumental molipsitor, fiind un amalgam omogen al diverselor influențe. Piesa a fost scrisa de Spania ’99 și 911, alaturi de Mario… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

