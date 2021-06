Petrecere-test organizată într-un club. Cum a decurs toată „distracția” Echipate cu dispozitive de monitorizare si masti, zeci de persoane au petrecut duminica dupa-amiaza pe ritmuri de muzica tehno la clubul berlinez Revier Suedost (cartierul de sud-est). Potrivit DPA, evenimentul-test a facut parte din proiectul-pilot „Open Air’‘, care are drept scop testarea unor modalitati care sa faca posibil dansul in siguranta in aer liber in timpul pandemiei de coronavirus. Conform agerpres.ro, pe ringul de dans, petrecaretii au putut dansa fara sa fie nevoiti sa tina cont de distantare, dar au fost in continuare rugati sa poarte masti, a declarat managerul clubului, David… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

