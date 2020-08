Stiri pe aceeasi tema

- Mii de chinezi din Wuhan au infruntat teama de COVID-19, orasul unde a aparut noul coronavirus, cu prilejul unei mega-petreceri tehno intr-un parc acvatic, care a starnit luni valva pe retelele de socializare, informeaza AFP. China, locul de unde a aparut epidemia de COVID-19 la sfarsitul…

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.

- Oficial OMS: “Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus”. Orasul chinez Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus, a declarat luni un oficial cu rang inalt din structura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, care a anuntat demararea unor studii…

Un oraș american…

- Un expert a considerat Miami, Florida, noul epicentru al pandemiei de COVID-19 la nivel mondial, si a comparat orasul american cu Wuhan, locul in care isi are originea noul coronavirus. Peste 2.000 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost spitalizate si sute sint in unitatile de terapie intensiva…

- O echipa de cercetatori din Spania a gasit urme de COVID-19 in apa reziduala recoltata in Barcelona in martie 2019, cu 9 luni inainte de primele raportari oficiale de cazuri de infectare cu noul coronavirus la Wuhan, scrie ”El Mundo”. Probele de apa reziduala analizate de echipa de oameni de știința…

- Vaduva medicului chinez Li Wenliang, cel care a lansat primul avertisment despre noul coronavirus la sfarsitul lunii decembrie anul trecut, a nascut vineri un baietel intr-un spital din orasul chinez Wuhan, relateaza dpa. "Sotul meu, poti vedea asta din cer", a scris vaduva lui Li, Fu Xuejie, intr-o…

