Petrecere cu peste 100 de participanți, spartă de polițiștii și jandarmii din Arad Oamenii legii din Arad au oprit, sambata seara, o petrece organizata in incinta strandului Neptun, la care participau aproximativ 124 de persoane, informeaza Agerpres . ”Politistii aradeni si jandarmi din cadrul IJJ Arad s-au deplasat in incinta strandului Neptun, unde, in seara zilei de 13 februarie, in jurul orei 23:45, se desfasura o petrecere privata. In incinta localului au fost gasite aproximativ 124 de persoane”, se arata intr-un comunicat de presa al IPJ Arad. Societatea comerciala care administreaza ștrandul aradean, reprezentata de o femeie de 39 de ani, a fost sanctionata contraventional… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

