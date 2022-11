Stiri pe aceeasi tema

- Maidan este primul producer de trap din Romania și este prezent in hip-hop-ul romanesc de peste 20 de ani. Cel mai important skill al lui este flerul de a intui artiștii tineri cu cel mai mare potențial. In decursul celor doua decenii de produs muzica, Maidan a fost printre primii producatori care le-a…

- IDK a fost nascut sa fie pe scena in fața miilor de fani, iar drept dovada sta ascensiunea lui extrem de rapida. Dupa primul an de cariera a urcat pe cele mai mari scene urbane din Romania la “Beach, please!” și “Vlad Arena”, fiind parte dintr-un line-up compus de cei mai mari artiști de hip-hop...…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca in cursul zilei de vineri a participat la Forumul „Intalnirile franco-romane pentru turism” organizat de Ambasada Franței in Romania impreuna cu Consiliul județean Suceava și autoritați locale din județ. In cadrul forumului, Ion Lungu a prezentat sintetic Strategia …

- Lansare-eveniment in industria muzicala din Romania! Andra este tatuatoare profesionista și are brațul plin de tatuaje, iar Smiley este un designer vestimentar creativ. Rolurile atipice ale celor doi artiști sunt ipostaze din videoclipul piesei „Doar vina ta”, prima piesa impreuna a celor mai importanți…

- Meta tocmai a anunțat lansarea unor noi instrumente și resurse concepute pentru a sprijini parinții, tutorii și adolescenții pe Instagram. Anunțul include: Lansarea instrumentelor de supraveghere parentala pe Instagram: Meta lanseaza astazi instrumentele de supraveghere parentala pe Instagram. Aceasta…

- Cu un fanbase combinat de peste 20 de milioane de fani pe platformele online, INNA și Reynman iși unesc forțele pentru “Wherever You Go”, o piesa plina de energie ce prelungește starea de vara din sufletele oamenilor. Noul single descrie o poveste de iubire intensa, plina de patos. Versurile ne duc…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre populatie ca numarul total al diferitelor rachete de croaziera pe care Rusia le-a folosit impotriva tarii sale se apropie de 3.500 si este pur si simplu imposibil sa numere loviturile artileriei rusesti. Liderul ucrainean anunta ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni seara ca Ucraina a demarat „un nou format diplomatic și de securitate”, denumit „Inițiativa Kiev”, menit sa consolideze relațiile cu vecinii, inclusiv cu Romania, „in direcția euro-atlantica”.