Stiri pe aceeasi tema

- „Nu ramanem cu aceasta suma si as vrea sa va spun ca o sa discutam despre acest ajutor atat de important si de necesar pentru tara. Vreau sa va spun acum ca sunt in posesia informatiei cum ca in Comitetul de cereale s-a aprobat cu 22 de voturi «pentru», patru voturi «impotriva» si cu o abtinere acel…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale. „Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale. „Presedintele Klaus Iohannis…

- „Situația se prezinta la modul urmator: Ministerul Agriculturii livreaza date Comisiei Europene. Comisia Europeana folosește o formula de calcul fara sa negocieze cu nimeni și acorda ajutoare.E posibil sa nu fi fost gandite profund.E pe de alta parte foarte ciudat ca in aceste spețe sa nu se negocieze…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi, 23 martie, intr-o conferința de presa la Bruxelles, suma de numai 10 milioane de euro alocata de instituția condusa de Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor romani supusi socului importurilor de cereale din Ucraina. Șeful statului a precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi la Bruxelles ce explicatii a primit pentru faptul ca CE a decis sa aloce doar 10 milioane euro compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, ca cei din Comisia Europeana trebuiau sa tina cont de faptul ca Romania…

- „Situatia se prezinta la modul urmator: Ministerul Agriculturii livreaza date Comisiei Europene. Comisia Europeana foloseste o formula de calcul, fara sa negocieze cu nimeni, si acorda anumite ajutoare. Este posibil ca datele furnizate de Minister sa nu fi fost gandite profund, dar nu le-am vazut si…

- „Situația se prezinta la modul urmator: Ministerul Agriculturii livreaza date Comisiei Europene. Comisia Europeana folosește o formula de calcul fara sa negocieze cu nimeni și acorda ajutoare.E posibil sa nu fi fost gandite profund.E pe de alta parte foarte ciudat ca in aceste spețe sa nu se negocieze…