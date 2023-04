Petre Daea anunță dublarea sprijinului pentru fermieri - De unde vin banii „Lucrurile s-au stabilit. Prima transa, primul ajutor a venit, ajutorul respectiv l-am dublat cu sume de la bugetul statului, am pus in miscare actul normativ, actul normativ pentru sprijinul fermierilor pentru stocurile de cereale, de grau practic, aici ne-am indreptat. (...) Vor veni sume suplimentare. Nemultumirea este la toata lumea, nu este numai la fermierii romani”, a declarat ministrul Petre Daea, intrebat sambata la Digi 24 cand soseste a doua transa de despagubiri pentru fermieri de la Comisia Europeana.Chestionat daca poate pune despre ce suma este vorba, Petre Daea a raspuns: „Pana… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

