- Comisia Europeana a rambursat Romaniei peste un miliard de euro din sumele cheltuite pentru platile in avans acordate fermierilor in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2022, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."Iata primii bani care au intrat in bugetul tarii de la…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro.…

- Fermierii vor primi banii pe subvenții in aceasta saptamana. Daea: „Toti veti avea bani in cont” Fermierii vor primi banii pe subvenții in aceasta saptamana. Daea: „Toti veti avea bani in cont” Fermierii romani vor primi, in cursul acestei saptamani, subvențiile pentru calamitați, dar și pentru programele…

- omania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Acesta a adaugat ca productia obtinuta…

- Despagubirile pentru culturile afectate de seceta, insamantate in toamna anului trecut, vor fi platite fermierilor pana la sfarsitul acestui an, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca in prezent se lucreaza la inventarierea suprafetelor calamitate…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este avertizat public ca il menține ilegal pe Marian Avram la conducerea Agenției Naționala pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA). ”Acesta este ordinul ministrului” Un angajat al ANPA, Octavian Dumitru, a lansat o avertizarea publica incredibila…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a anuntat recent ca intentioneaza sa instaleze cu bani europeni panouri fotovoltaice plutitoare pe canalele de irigatii din Romania, pentru a reduce consumul de energie si evaporatia. „In fiecare saptamana avem intalniri de lucru cu ministrul…

- Fermierii vor primi despagubiri pentru culturile afectate de seceta numai dupa ce vor depune toate documentele privind constatarea pagubelor din teren si vom putea analiza care sunt posibilitatile de sprijin si cum vom putea interveni, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Fermierii…