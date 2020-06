Stiri pe aceeasi tema

- Petiție online pentru ca studentul Cristi-Madalin Cerbu ca sa nu fie exmatriculat! In aceste momente, in mediul online exista o petitie pentru ca studentul Cristi-Madalin Cerbu sa nu fie exmatriculat din cadrul Facultatii de Informatica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Petitia online este…

- Șeful DSU, Raed Arafat a explicat acest lucru spunand ca „trebuia sa se faca altfel decat la un om simplu”. S-a acceptat ceva minimal, care sa respecte regulile. S-a dat un document pe baza unei analize „Este solicitarea personala a Mitropolitului Moldovei și Bucovinei. E foarte greu sa refuzi cand…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei (MMB) pregateste un set de masuri pentru finantarea parohiilor din judetele Moldovei care au ramas fara venituri, ca urmare a suspendarii activitatilor religioase, pe fondul epidemiei de coronavirus, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al MMB,…

- Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, insotite de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inalt Prea Sfintitul Teofan, au trecut prin dreptul spitalelor si bisericilor din municipiul Botosani, dupa ce initial au parcurs trasee similare in judetele Neamt si Suceava.Purtatorul de cuvant al MMB, preotul Constantin…

- IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a trimis catre parohiile din judetul Iasi, Botosani si Neamt o dispozitie prin care, zilnic, la ora 12.00, bisericile sa bata clopotele timp de trei minute.

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a amenajat pentru persoanele aflate in carantina o suta de locuri de cazare in judetul Neamt si alte 48 in judetul Iasi. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei, Preasfintia Sa Constantin Sturzu ne-a declarat ca deocamdata in judetul Iasi, locurile nu sunt ocupate.…