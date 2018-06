Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi politisti care au intervenit în timpul atacului de vineri soldat cu zece morti într-un liceu din statul american Texas 'au facut ce au putut', a declarat seful acestora, într-o conferinta de presa, transmite duminica AFP. În masacrul de vineri din comunitatea…

- Cei doi politisti care au intervenit in timpul atacului de vineri soldat cu zece morti intr-un liceu din statul american Texas 'au facut ce au putut', a declarat seful acestora, intr-o conferinta de presa, transmite duminica AFP. In masacrul de vineri din comunitatea rurala Santa…

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 47 si 49 de ani, au fost prinsi de politisti transportand doi pesti din speciile pastruga si nisetru, ambii cu lungimea de aproximativ un metru, pentru care nu detineau documente de provenineta.

- Pe intreg globul se intampla atat de multe ciudațenii, incat nu ți-ai putea imagina vreodata sa te afli la volan și sa ți se intample ceea ce vei vedea in imaginile urmatoare. Copil la volan in trafic, imagini halucinante pe DN1 VIDEO De la oameni sau fantome ce stau in miez de noapte…

- Au aparut imagini pe internet cu o sicanare in trafic intre doi soferi care i a speriat pe participantii la trafic. Totul s a intamplat pe DN 7 E 81 Valea Oltului, una din cele mai tranzitate artere de circulatie din Romania.Scenele s au petrecut joi, 19 aprilie, in jurul orei 07.40. Acesta a fost facut…

- Mai multe mii de americani au manifestat luni in statele Kentucky si Oklahoma pentru a cere o revalorizare a salariilor cadrelor didactice si o mai buna finantare a scolilor publice, relateaza marti AFP. Numeroase cursuri au fost anulate in cele doua state americane. In unele districte, scolile erau…

- Mai multe mii de americani au manifestat luni in statele Kentucky si Oklahoma pentru a cere o revalorizare a salariilor cadrelor didactice si o mai buna finantare a scolilor publice, relateaza marti AFP. Numeroase cursuri au fost anulate in cele doua state americane. In unele districte, scolile erau…

- Imaginile au fost surprinse de alți participanți la trafic care au declarat ca bebelușul a stat in brațele tatalui sau cel puțin cinci kilometri. Barbatul ar fi condus chiar si cu 110 kilometri pe ora. Vezi si: Imagini incredibile in Timisoara. O masina a ajuns pe contrasens, pe un…