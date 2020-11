Peștera Dâmbovicioara, povești cu haiduci și comori ascunse Nu rata ocazia sa vizitezi peștera Dambovicioara, daca ajungi pe meleagurile Branului. Peștera se afla in partea de sud a masivului Piatra Craiului, la numai un kilometru de satul Dambovicioara din județul Argeș. Peștera Dambovicioara a fost sapata in munte de apele repezi ale paraului Dambovicioara, afluent al raului Dambovița. Spre deosebire de alte peșteri umede, aceasta este o peștera uscata, deoarece paraul și-a croit alta albie și a ieșit de multe veacuri din maruntaiele muntelui. Spre deosebire de alte peșteri, tocmai pentru ca nu mai este strabatuta de ape, Dambovicioara este o peștera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

