Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat miercuri seara la telefon despre situatia din Siria, au indicat o sursa apropiata presedintiei turce si un comunicat al Casei Albe, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat miercuri seara la telefon despre situatia din Siria, au indicat o sursa apropiata presedintiei turce si un comunicat al Casei Albe, relateaza AFP si Reuters. Cei doi sefi de stat au procedat la ''un…

- Ministerul rus de externe a indemnat miercuri Washingtonul sa-si distruga armamentul chimic si a ironizat o propunere a presedintelui american Donald Trump de a pune capat unei curse mondiale a inarmarii, relateaza Reuters. Trump a scris mai inainte pe Twitter ca relatiile Statelor Unite cu Rusia se…

- Autoritatile americane au abandonat discret punerea sub acuzare vizand 11 agenti de securitate ai presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, suspectati ca au agresat violent mai multi militanti kurzi, in mai 2017, la Washington, a confirmat pentru AFP o sursa judiciara. Inculparea lor l-a iritat profund…

- Celebra cantareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan in cursul unui spectacol in 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit publicatiei, Zuhal Olcay (60 de ani) a…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…