Peste un milion de albine au murit în Polonia - Cazul a intrat în atenția poliției Oamenii legii din voievodatul polonez Wielkopolskie au anuntat ca au inceput o ancheta pentru a stabili motivele care au dus la moartea a peste un milion de albine intr-un sat din regiune – transmite Fakt. Potrivit publicatiei, poliția orașului Wagrowiec a fost sesizata cu privire la moartea a 18 familii de albine, fiecare dintre acestea avand aproximativ 60.000 de membri. Deocamdata, autoritatile nu știu ce a provocat aceasta moarte simultana in masa. Pe de alta parte, portalul local WRC scrie ca acesta nu este primul astfel de caz inregistrat in ultimul timp in regiune. In urma cu doua luni,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

