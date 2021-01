Stiri pe aceeasi tema

- ”In anul 2020, peste trei sferturi dintre gospodariile din Romania (78,2%) au acces la reteaua de internet de acasa. In mediul urban 84,8% dintre gospodarii sunt conectate la internet, iar in mediul rural doar 69,7% dintre gospodarii. In profil teritorial, conectarea la internet a fost mai raspandita…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020 s-au eliberat 37.781 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4% fata de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni dedezvoltare: Sud-Est (-607 autorizatii), Centru (-349), Vest (-309),…

- Rata somajului in trimestrul III 2020 a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, a anuntat marti Institutul National de Statistica (INS). „Rata somajului in trimestrul III 2020 a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata…

- „In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, s-au eliberat 30.612 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4,9% fata de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-553 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (-385),…