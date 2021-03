Peste o treime din noile cazuri de COVID-19 din România sunt în București Bucureștiul a inregistrat o treime din noile cazuri de infectare cu coronavirus din Romania, iar județul Ilfov ramane județul cu cea mai mare rata de infectare. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca luni s-au inregistrat 3.743 de noi de infectare cu COVID-19, dupa 13.552 de teste, dintre care 7.902 teste RT-PCR (6.249 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.653 la cerere) și alte 5.650 teste rapide antigenice, conform Libertatea . In București au fost raportate 1.446 de cazuri noi de COVID-19, adica mai bine de o treime din cazurile la nivel național. S-a remarcat o ușoara… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

