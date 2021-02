Peste o sută de mineri de la Livezeni s-au blocat în subteran, din solidaritate cu cei de la Lupeni In subteran, la Livezeni, au fost facute doar lucrari de verificare pentru a preintampina aparita unor probleme, iar minerii refuza acum sa iasa la suprafata din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, blocati in subteran de marti seara. Potrivit reprezentantilor minerilor, oameni din toate cele patru schimburi de la Livezeni sunt blocati in subteranul minei, in total peste o suta de persoane. Ei spun ca asteapta informatii concrete legate de revendicarile lor. Vineri, o delegatie formata din lideri de sindicat ale minerilor se afla la Bucuresti unde sunt programate discutii cu ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni…

- Minerii de la Lupeni, Vulcan și Livezeni nu cer mariri de salarii, ci doar plata muncii lor, afirma Marcel Ciolacu: „Acești oameni nu trebuie umiliți, ei vor doar dialog și sa fie tratați cu demnitate și respect pentru munca lor. Actualii guvernanți nu fac nimic in afara de a taia și distruge”.…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Aproximativ o suta de mineri de la Lupeni s-au blocat in subteran inca de miercuri, iar vineri au recurs la aceasta forma de protest și in jur de 50 de mineri de la Livezeni, a declarat la Digi24 prefectul judetului Hunedoara, Calin Petru Marian. In plus, sute de mineri din Valea Jiului protesteaza…

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…

- Zeci de persoane s-au adunat, joi, 18 februarie, in fata Palatului Cultural ”Minerul” din Lupeni și apoi au plecat in coloana cu mașinile prin oraș pentru a-si arata solidaritatea cu cei 120 de mineri blocati in subteranul minei Lupeni de peste 48 de ore in semn de protest pentru neplata salariilor…

- "La ora 1.00 se va opri Termocentrala Mintia din cauza lipsei stocurilor de carbune. Guvernul si autoritatile locale, Prefectura, Primarie, nu au venit cu solutii pentru asigurarea carbunelui. Prefectura si Primaria refuza sa ceara un ajutor guvernamental pentru respectarea legii 325/2006”, a transmis…

- Peste 100 de mineri din schimburile 1 si 2 de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran, miercuri dupa-amiaza, la finalul programului de lucru. Minerii sunt nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, informeaza Agerpres . Minerii nu vor sa accepte…