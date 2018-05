Stiri pe aceeasi tema

- O instanta turca a condamnat la inchisoare pe viata 104 militari pentru implicarea lor in pregatirea si executarea loviturii de stat esuate din 2016, informeaza site-ul postului BBC News, citand presa locala.

- Un tribunal turc a condamnat luni la inchisoare pe viata 104 fosti militari gasiti vinovati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a informat presa din Turcia, relateaza AFP.Cele 104 persoane au fost condamnate de catre un tribunal…

- Un tribunal turc a condamnat luni la inchisoare pe viata 104 fosti militari gasiti vinovati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a informat presa din Turcia, relateaza AFP. Cele 104 persoane au fost condamnate de catre un tribunal din Izmir,…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…