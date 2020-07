Stiri pe aceeasi tema

- E in continuare furnicar la granițele Romaniei. Peste 90.000 persoane au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. Au intrat in țara aproape 46.000 persoane și au ieșit 44.800, conform Mediafax.Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control…

- In luna mai 2020, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Covasna au fost incadrate in munca 92 persoane, dintre care 38 femei. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței…

- Acțiune desfașurata la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea La data de 30 mai a.c., in intervalul orar 15.00-17.00, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a organizat și executat o acțiune preventiv-reactiva cu efective marite/integrate pe linia prevenirii și combaterii faptelor…

- In total, 31.743 de persoane au tranzitat frontiera, dintre care 16.164 au intrat in țara, restul de 15.579 fiind persoane care au ieșit din Romania. Fluxul de la frontiera cu Ungaria, in 16 mai, a fost de 21.142 de persoane, dintre care 10.909 au intrat in țara și 10.233 au ieșit din Romania.