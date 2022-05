Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea apelor din cauza schimbarilor climatice din ce in ce mai drastice a provocat albirea coralilor in 91% dintre recifele cercetate de-a lungul Marii Bariere de Corali, in acest an, potrivit noilor descoperiri ale unei agenții guvernamentale australiene, noteaza CNN . Oamenii de știința de la…

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs sambata dimineata intr-un bloc de pe strada Transilvaniei, din municipiul Buzau, un barbat suferind arsuri pe 30% din suprafata corpului, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Eveniment Prefectul Haralambie Epure și-a luat liberalii din Alexandria și au ieșit la plantari de arbori aprilie 4, 2022 15:39 Ca și in alte ocazii, Haralambie Epure, prefectul județului Teleorman, dar președintele liberalilor din Alexandria, a dat tonul unei noi acțiuni de plantare de arbori, de…

- Cat costa suprafețele mari de teren arabil in Romania. Numarul de tranzacții a explodat, dar prețurile raman mult sub cele din UE De la inceputul acestui an s-au scos la vanzare la nivel național 17 loturi mari de teren arabil și pașune cu o suprafața mai mare de 30 de hectare, in total 820 de hectare…

- Inundațiile din ultima vreme din Australia au facut mai multe victime, printre care un mort și zece disparuți.Drumurile și strazile au fost acoperite de inundații pe scara larga in Sunshine Coast din Australia miercuri (23 februarie), dupa ce ploile torentiale au lovit sud-estul Queenslandului.Apele…

- Inundațiile din ultima vreme din Australia au facut mai multe victime, printre care un mort și zece disparuți.Drumurile și strazile au fost acoperite de inundații pe scara larga in Sunshine Coast din Australia miercuri (23 februarie), dupa ce ploile torentiale au lovit sud-estul Queenslandului.Apele…

- Inundațiile din ultima vreme din Australia au facut mai multe victime, printre care un mort și zece disparuți.Drumurile și strazile au fost acoperite de inundații pe scara larga in Sunshine Coast din Australia miercuri (23 februarie), dupa ce ploile torentiale au lovit sud-estul Queenslandului.Apele…

- Un om a murit, iar zece au fost dați disparuți miercuri, dupa ce ploi abundente au lovit estul Australiei, provocand viituri si o serie de alerte de urgenta de-a lungul regiunilor costiere, informeaza Digi24 . Cadavrul unui sexagenar a fost descoperit miercuri dimineata intr-o masina luata de ape in…