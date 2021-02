Peste 90% din bugetul de 6,6 miliarde lei al Ministerului Economiei merge pe trei scheme de ajutor de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei are prevazut pentru anul 2021 un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% va merge pe trei scheme de ajutor de stat, si anume cea pentru Horeca, restanta pentru Start-up Nation, proiect inființat de PSD in ciuda criticilor PNL, si cea destinata firmelor, a anuntat vineri seara, pe…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a scris pe Facebook o postare in care spune ca statul a promis niște bani oamenilor și este normal sa li-i se dea. El a spus ca a lucrat, alaturi de echipa de la Minister, pentru deblocarea schemelor de ajutor de stat Covid-19. „Cum deblocam ajutorul de stat COVID?…

- ”Nu mai trebuie sa acceptam sa-si bata cineva joc de banii contribuabililor. Acum cateva zile, Digi24 a reluat un reportaj care imi scapase. CNIT, o companie de stat din subordinea Ministerului Economiei, nu face nimic pe bani multi. Compania exista de multi ani si ar trebui, in teorie, sa se ocupe…