Peste 90 de mii de spectatori la Revelionul din Piata Constitutiei

- In zona Pietei Constitutiei se vor aplica restrictii rutiere incepand de marti, 31 decembrie, de la ora 13:00, pana miercuri, 1 ianuarie, ora 6:00, avand in vedere organizarea de catre Primaria Capitalei, prin Centrul Cultural ARCUB a petrecerii "Revelion 2020. Disco Night Fever". "In zona…

- Primaria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, va invita in seara de Ajun, pe 24 Decembrie, de la ora 21:10, la concertul extraordinar de Craciun „Silent...

- Targul de Craciun din Capitala se deschide joi, 28 noiembrie, in Piata Constitutiei, si tot atunci va fi aprins iluminatul festiv. Primaria Capitalei, prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al...