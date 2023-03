Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți tineri parasesc regiunea transnistreana și vin in Republica Moldova, a declarat luni-seara, președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ca tinerii aleg sa se stabileasca pe malul drept al Nistrului, inclusiv din motive de siguranța.…

- Ucraina inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, relateaza marti publicatia ucraineana RBC.ua, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko. „La frontiera cu Republica Moldova exista…

- Moscova acuza Kievul ca sporește prezența militara in apropiere de granița cu regiunea transnistreana. Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina nu și-ar permite niciodata acțiuni in raport cu teritoriul Republicii Moldova fara consultari directe…

- Autoritatile din Republica Moldova au luat in calcul in 2022, imediat dupa ce Rusia a declansat razboiul in Ucraina, sa arunce in aer pista de pe Aeroportul International Chisinau, pentru ca obiectivul strategic sa nu fie preluat de armata lui Putin, scrie presa de peste Prut. Dezvaluirile au fost facute…

- Autoritațile de la Chișinau ar trebui sa fie atente la acțiunile pe care le intreprinde Rusia, inclusiv la planul sau de destabilizare a situației politice din Republica Moldova despre care a anunțat joi la Bruxelles președintele ucrainean Volodimir Zelenski, atrag atenția experții. Aceștia mai spun…

- Ex-premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca unirea cu Romania este cea mai scurta cale a Republicii Moldova spre integrarea in UE și NATO. Potrivit lui, acest obiectiv nu poate fi scos din calcul, mai cu seama ca țara noastra este amenințata de catre Rusia. Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Cel mai mare pericol vine din Marea Neagra, iar spațiul aerian al Republicii Moldova este urmarit de comun cu specialiști din Romania și Ucraina, declara Igor Grosu. Aflandu-se de Ziua Culturii Naționale la București, președintele Parlamentului de la Chișinau a vorbit cu jurnaliștii de la Agerpres despre…

- Șeful guvernului și-a exprimat aprecierea fața de cooperarea excelenta pe care Romania și guvernul o au cu Parlamentul European și cu Roberta Metsola personal. "Aderarea noastra la NATO și Uniunea Europeana a așezat Romania in randul națiunilor care respecta valorile unei societați libere și democratice,…