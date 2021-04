Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ca 84.647 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 65.008 au fost imunizate cu Pfizer, 9.616 cu Moderna și 10.023 cu AstraZeneca. De la debutul campaniei de vaccinare, 3.147.573 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri,…

- Comitetul national pentru imunizarea anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 76.590 de doze de vaccin, dintre care 58.050 - Pfizer, 9.796 - AstraZeneca si 8.744 - Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19 peste 51.300 de persoane, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Au fost vaccinate, in ultimele 24 de ore, 51.370 de persoane: 43.451 cu Pfizer, 3.943 cu Moderna și 3.976 cu AstraZeneca. Au…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 3.368 vaccinuri, dintre care 2.742 de Pfizer, 270 – Moderna si 457 – AstraZeneca. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare s-a administrat un numar de 79 vaccinuri; in cadrul etapei a II a – 2.192 vaccinuri, iar in …

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.424 de vaccinuri (290 Moderna, 470 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 119 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 2.229 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- Peste 200.000 de persoane vaccinate cu AstraZeneca, de la inceputul campaniei.Peste 1.000.000 de persoane vaccinate cu Pfizer, de la inceputul campaniei. Peste 200.000 de persoane vaccinate cu AstraZeneca, de la inceputul campaniei.Comitetul national pentru vaccinarea anti COVID informeaza ca in ultimele…

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 38.695 de doze de vaccin, dintre care 30.006 - Pfizer, 8.679 - AstraZeneca si 10 - Moderna.