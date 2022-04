Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. „In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…

- Peste 85.000 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, au intrat duminica in Romania. Prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.530 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, in scadere cu 21 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.878 cetateni…

- In data de 10.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.530 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni in scadere cu 21 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.878 cetateni ucraineni in scadere cu…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 7.625 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 1,9% fata de ziua precedenta. „In data de 28.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 64.436 de persoane, dintre care 7.625 cetateni…

- In data de 27.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 69.759 de persoane, dintre care 7.776 cetateni ucraineni in scadere cu 13 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.022 cetateni ucraineni in scadere cu…

- Peste 8.600 de cetateni ucraineni au intrat vineri in Romania, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat de presa, in data de 25 martie, in interval de 24 de ore, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.945 de persoane, dintre care 8.675 cetateni ucraineni…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 28.888 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta. „In data de 8.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. “In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563…