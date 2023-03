Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Bazinala de Apa Mureș a inceput lucrarile pe Canalul Morii din Reghin, cunoscut in trecut ca zona de agrement, dar degradat in ultimii ani din cauza vegetației și a deșeurilor aruncate sau deversate in apa. Se lucreaza cu utilaje specifice, care permit intervenția asupra fundului apei,…

- O eleva a Liceului "Lucian Blaga" din municipiul Reghin, Maria Stefanescu, in varsta de 19 ani, a reusit sa publice un roman de aventura, "Insemnatii", care s-a dovedit a fi un mare succes in randul elevilor, despre elementele-spirit care au creat pamantul si patru adolescenti a caror misiune era reprezentarea…

- Așa arata un raport al organizatiei World Wildlife Fund, lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Vietii Salbatice. n fiecare an, pe 3 martie este sarbatorita Ziua Mondiala a Vietii Salbatice, data la care a fost semnata o conventie care protejeaza 38.700 de specii de animale si plante. Cu aceasta ocazie,…

- Raul Niraj și afluenții sai sunt sub avertizare de cod galben de inundații, iar in ultimele ore s-a produs o viitura pe un parau langa Moșuni, acolo unde apa s-a revarsat pe culturile agricole, a explicat pentru Radio Tg.Mureș purtatorul de cuvant al Administrației Bazinale de Apa Mureș, Calin Fokt:…

- Elevii și profesorii au acum la dispoziție un site de internet prin care se pot informa despre activitațile ce pot fi organizate in cadrul programului „Saptamana verde". Intitulat saptamanaverde.edu.ro, proiectul a fost lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, iar la aceasta inițiativa a…

- ”Asiguram la aceasta ora necesarul de apa pentru toti beneficiarii (prioritara fiind alimentarea cu apa a populatiei), iar acesta este suficient pe toata durata iernii. Prin masurile pe care specialistii nostri le iau, de gestionare a volumelor disponibile in principalele 40 de lacuri si de stocare…

- Locuitorii comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos si Peletea vor beneficia de servicii medicale, adica vor fi inscrisi la medici de familie pentru a putea fi consultati la nevoie. Proiectul "Sate sanatoase" continua un alt proiect prin care in Beica de Jos s-a construit dispensarul din comuna, localitate…

- In ajunul sarbatorilor de iarna, Asociația Caritas iși propune sa-l ajute pe Moș Craciun sa ajunga și la locuințele familiilor nevoiașe. Cadourile sunt distribuite in forma de cutii de pantofi, in primul rand copiilor care participa la programele Caritas Alba Iulia și familiilor care se afla in grija…