- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Sectorului Poliției de Frontiera Varșand au depistat, in total, 93 de cetateni din Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Siria și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Dintre acestia, 78 au fost depistati…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au depistat 47 de cetateni din Bangladesh si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport incarcate cu saci cu granule din plastic si sticle cu apa minerala.Potrivit…

- 47 de cetateni din Bangladesh și Pakistan au fost gasiți ascunși in doua TIR-uri de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița pe la la Nadlac. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat marți pe sensul de iesire din tara un cetatean turc de 40 de ani, aflat…

- Politistii de frontiera de la punctul Nadlac II au depistat 72 de cetateni din Bangladesh, Nepal, India și Siria care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 77 de cetateni din diverse state (Bangladesh, Pakistan, India, Siria și... The post 77 de migranti, ascunsi in trei mijloace de transport, intentionau sa ajunga ilegal in vestul Europei appeared first on Special…

- 76 de migranți din Bangladesh, Pakistan, Egipt, Nepal, Sri Lanka, India, Siria, Maroc și Palestina au fost prinși ascunși printre paleți, in camioanele a doi romani, cand incercau sa fuga in Ungaria.

- In ultimele 24 de ore, in urma misiunilor specifice derulate de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, 76 de cetateni din diverse state au fost depistati ascunsi in doua autoutilitare, in incercarea de a trece ilegal frontiera in Ungaria. Autovehiculele…

- 76 de migranți din Bangladesh, Pakistan, Egipt, Nepal, Sri Lanka, India, Siria, Maroc și Palestina au fost prinși ascunși printre paleți, in camioanele a doi romani, cand incercau sa fuga in Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…