- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 20.536 de persoane cu prima doza de vaccin și 43.597 cu a doua doza. In total, de la debutul campaniei de vaccinare, au fost imunizate 4.320.017 de persoane. Conform…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 68.820 de doze de vaccin, dintre care 48.111 Pfizer, 6.224 ...

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 94.417 de doze de vaccin, dintre care 71.068 Pfizer, 7.889 Moderna, 7.983 AstraZeneca si 7.477 Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a publicat, pentru prima oara, o situație a vaccinarii pe județe. Cu numai 135de persoane, Argețul inchide lista județelor cu cea mai buna rata de vaccinare, topul fiind condus de București. ”In momentul de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 66.567 doze de vaccin, dintre care 55.463 – Pfizer, 5.746 – Moderna si 5.358 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de…

- Aproape 62.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID sambata și au fost raportate 118 reacții adverse, potrivit datelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse…

- Peste 2.000.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in Romania, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In aceasta dimineața, la ora 10:00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID19, transmite CNCAV.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 55.131 doze de ser, dintre care 43.451 – Pfizer BioNTech, 4.109 – Moderna si 7.571 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP, prin aplicatia…