Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 58.547 de persoane. Conform CNCAV, 26.852 au fost la prima vaccinare, iar 31.695 la a rapel. In total, au fost vaccinate 1,914 milioane de persoane. In funcție de tipul de vaccin primit, 45.225 au fost vaccinate cu Pfizer, 4.723 cu Moderna, iar 8.584 cu AstraZeneca. In ultimele 24 de ore s-au raportat 138 de reacții adverse, iar, in tota, s-au raportat 9.931, adica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

