Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana luni este de 1.276.953 hectare, in 37 de judete si municipiul Bucuresti, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Principalele culturi insamantate in toamna anului trecut afectate de seceta sunt cele de grau, triticale – 190.291 ha, orz,…

- Suprafata totala afectata de seceta comunicata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in creștere! Pana acum fermierii au raportat 1.114.543 hectare cu probleme, in 37 de judete printre care și Dambovița, dar si in municipiul Bucuresti. Principalele culturi insamantate in toamna anului trecut…

- Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana luni este de 1.089.272 hectare, in 37 de judete si municipiul Bucuresti, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata…

- Județul Alba se afla printre cele mai afectate județe, de seceta. Datele au fost publicate de MADR Județul Alba se afla printre cele mai afectate județe, de seceta. Datele au fost publicate de MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca vara aceasta a fost extrem de secetoasa și…

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, marti, la 698.947 hectare, in 38 de judete si in Capitala, potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna Iulie 2022. Suma autorizata la plata este in valoare…