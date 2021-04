Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o analiza prezentata, joi, de INSP se arata ca saptamana trecuta 39,1% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in București și județele Cluj, Ilfov, Timis si Brasov.In București se raporteaza zilnic cel mai mare numar de cazuri la nivel național, iar județele Cluj, Ilfov, Timiș și Brașov…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 2.738 de vaccinuri: 290 de la Moderna, 66 de la AstraZeneca și 2.382 de la Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 40 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.164 vaccinuri. De…

- Foto: Arhiva.Peste 6 mii de noi cazuri de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva. Autoritațile au anunțat joi, 1 aprilie, alte 6.115 noi cazuri de coronavirus, din peste 42.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe îmbolnaviri noi sunt tot la București - 1.165.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 2.302 vaccinuri (370 Moderna); (1.205 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 36 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.501 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- 41,1% din cazurile noi de Covid-19, inregistrate in perioada 1-7 martie in Romania, au fost raportate in București, Timiș, Cluj, Brașov și Ilfov, arata datele Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). De asemenea, 33% din totalul deceselor au fost inregistrate in Timiș, București,…

- S-au golit stocurile de vaccin anti-Covid in Timiș. Nu s-au facut deloc imunizari cu vaccin de la Moderna sau Pfizer, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș. Au fost vaccinați 547 de oameni doar cu AstraZeneca.

- Capitala s-a aflat, și la raportarea de ieri, pe prima poziție in ceea ce privește numarul de cazuri noi confirmate, cu peste 300 astfel de astfel de cazuri, urmata de județele Timiș, Maramureș, Brașov, Dolj și Cluj.Știre in curs de actualizare.

- Toate asigurarile autoritaților ca vaccinarea anti-Covid va merge struna in Romania s-au dus pe Apa Sambetei. O investigație... The post La un spital din Timiș se invoca bunul-simț pentru a se face vaccinari ilegale appeared first on Renasterea banateana .