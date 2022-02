Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au acționat, anul trecut, conform competențelor, in baruri, terase, restaurante, fast-food-uri pentru verificarea deținerii acordurilor de functionare emise de Primaria Timisoara. Agenții au verificat și in ce masura este respectat Regulamentul de desfașurare pe teritoriul orașului…

- In intervalul 21.01. – 27.01.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca, in total fiind controlați un numar de 56 de agenți economici, 36 in…

- Inspectorii de munca din Cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata au depistat recent o persoana care muncea fara forme legale de angajare ca lucrator gestionar pentru o cofetarie din municipiul Targu Jiu, angajatorul fiind sancționat cu amenda in valoare de 20.000 lei. In perioada 17-21 ianuarie…

- Mulți romani care se nasc și cresc in provincie pleaca ulterior in orașele mari la facultate, urmand sa se angajeze și sa se stabileasca acolo in speranța ca vor duce un trai mai bun. Cu toate ca fenomenul lasa micile orașe pustii, cu o populație tot mai imbatranita, este de ințeles din punct de vedere…

- ITM Alba: O persoana gasita la munca fara forme legale de angajare. Amenzi de 23.000 de lei și 19 avertismente, dupa controale Inspectorii de munca din Alba au dat, saptamana trecuta, doua amenzi in valoare totala de 23.000 de lei și 19 avertismente. Au descoperit o persoana aflate in activitate fara…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 01.10 – 04.11.2021, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 10.833.600 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca.…

- La finele anului care tocmai s-a incheiat, in județul Timiș a fost depașit pragul de 1.000.000 de teste pentru determinarea infecției cu virusul SARS-COV-2. Dintre acestea, un procent de 77,2% il constituie testele RT-PCR. „Acest rezultat reprezinta dovada colaborarii și implicarii personalului medical…

- Inspectorii sanitar-veterinari vor desfașura pe durata intregii luni ample controale pentru a preveni toxiinfecțiile alimentare prin consumul de produse de origine animal. Astfel, se vor verifica toate tipurile de obiective supuse controlului sanitar veterinar. Controlul va avea in vedere urmatoarele…