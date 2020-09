Peste 500 medici acuză escrocii Covid Fapte: Peste 500 medici și oameni de știința germani s-au inscris ca reprezentanți ai unei organizații numita „Comitetul de Investigație Extraparlamentara Corona” pentru a investiga ceea ce se intampla pe planeta noastra cu privire la COVID-19. Reflecteaza asupra: De ce atat de mulți profesioniști și experți in domeniu sunt cenzurați, ridiculizați și opriți de organizații precum OMS? Nu ar trebui sa avem dreptul sa examinam informațiile in mod deschis, liber și transparent? Este acest articol știre falsa? Nu, pentru ca afirmația din titlu care spune „avem o mulțime de dovezi ca este o poveste… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

