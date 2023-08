Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 61 de șoferi au devenit pietoni in ultimele zile dupa ample acțiuni in trafic ale polițiștilor suceveni. Aproape jumatate din permise au fost reținute pentru depașirea vitezei legale, dar au fost și patru cazuri pentru consum de alcool. In total, polițiștii au dat 413 amenzi, in ...

- In cursul zilei de ieri, pe DN 12A, in comuna Dofteana, a avut loc un accident rutier in care au fost avariate mai multe mașini. Unul dintre șoferi consumase bauturi alcoolice. Din cercetari polițiștii au stabilit ca, un barbat de 61 de ani din comuna Dofteana, in timp ce conducea un autoturism pe DN…

- In saptamana 14 – 20 iunie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea Direcției Rutiere, au desfașurat acțiunea ,,Alcohol & Drugs”, organizata la nivel național. Acțiunea s-a desfașurat in conformitate cu Programul Operațiunilor Europene 2023 al…

- In dimineața de 8 iunie 2023, incepand cu ora 03:00, se vor executa lucrari de frezare și asfaltare (partiala) a carosabilului deteriorat, pe strada Calea Craiovei, sens de urcare (tronson cuprins de la intersecția cu Bd. Frații Golești pana la intersecția cu strada Patrașcu Voda). Acțiunea va continua…

- Actiune a politistilor rutieri La data de 3 spre 4 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier, sub coordonarea politistilor din cadrul Directiei Rutiere si Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale din Politia Romana, au…

- Potrivit informatiilor furnizate Agerpres de Biroul de Presa al IPJ Harghita, in perioada 1 ianuarie -7 mai, au fost identificati 50 de soferi care aveau o alcoolemie de peste 0.80 mg/l alcool pur in sange, motiv pentru care au fost intocmite dosare penale. Aceasta valoare a alcoolemiei constituie infracțiune…

- Zeci de pietoni au fost sanctionati de politistii Biroului Rutier Iasi pentru ca au traversat prin locuri nepermise. Actiunea politistilor a avut loc luni, 15 mai, si avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere generate de indisciplina pietonilor. "Au fost aplicate 123 sanctiuni contraventionale,…