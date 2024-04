Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 aprilie, polițiștii Serviciului Rutier Bacau, impreuna cu cei de la ordine publica, au acționat in județ, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si a depasirilor neregulamentare. In cadrul activitaților au fost legitimate peste 500 de persoane și au fost verificate 350…

- Weekend plin pentru polițiștii rutieri din cadrul IPJ Hunedoara, care au organizat o razie pe principalele artere din judet. Polițiștii rutieri au aplicat 155 de amenzi pentru nerespectarea regulilor de circulație, dintre care 60 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului de viteza…

- Sfarșitul saptamanii trecute a fost unul pllin de acțiuni ale polițiștilor rutieri din Timiș, care au acționat „pe raza intregului județ, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța rutiera, reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic și combaterea principalelor cauze generatoare…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera actioneaza zilnic pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie / Soferi profesionisti care desfasoara transport de marfa, sanctaionati pentru nereguli legate de aparatul tahograf. In data de 27 februarie a.c., in intervalul orar…

- Peste 500 de mașini pentru transport marfa sau persoane, verificate de Poliția Alba. Cați șoferi au fost amendați Polițiștii rutieri din județul Alba au verificat, in șapte zile, peste 500 de autovehicule de transport marfa sau persoane. Au participat la acțiunea Truck&Bus, organizata la nivel național.…

- Aproape 300 de soferi au fost depistati anul trecut, in cadrul unor actiuni punctuale desfasurate de politistii rutieri din Alba, sub influenta bauturilor alcoolice sau sub cea a substantelor psihoactive, potrivit unui raport prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, de conducerea Inspectoratului…

- Polițiștii rutieri au derulat sambata o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera la nivelul județului Cluj. S-au dat amenzi in valoare de peste 58.000 de lei. Actiunea s-a desfașurat pe o durata de 3 ore, vizand in special combaterea excesului de viteza și descurajarea conduitei iresponsabile…

- In ziua de 24 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au acționat pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere pe drumurile aflate in competența și pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. In urma activitaților, polițiștii au aplicat 16 de sancțiuni…